Нью-Йорк, США, , 13:40 — REGNUM Компания Rockstar извинилась перед игроками за многочисленные технические неполадки PC-версии Red Dead Redemption 2, с которыми они столкнулись в момент релиза. На исправление всех ошибок у разработчиков игры может уйти ещё несколько дней, сообщалось на официальном сайте Rockstar 13 ноября.

Представители компании заявили, что ошибки всё ещё присутствуют в игре, но сейчас с ними сталкивается меньшая часть игроков. Для исправления проблемы «заикания» (зависания) в своём проекте Rockstar объединили усилия с компанией NVIDIA.

Напомним, PC-версия Red Dead Redemption 2 вышла 5 ноября 2019 года. Геймеры сразу же столкнулись с рядом проблем, а многие из них просто не смогли запустить игру.

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