Нью-Йорк, США, , 10:55 — REGNUM Около трети всех людей, нуждающихся в помощи в зоне конфликта в Донбассе, являются пенсионерами, сказано в сообщении ООН, опубликованном 13 ноября на официальной странице организации в социальной сети Twitter.

«Это самый «старый» конфликт в мире, так как 30% нуждающихся в помощи — пожилые люди», — сказано в сообщении.

Всего по оценке ООН, 560 тыс. пенсионеров Донбасса лишены пенсий из-за бюрократических преград.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Украина должна пенсионерам Донбасса $1,3 млрд. Долг накопился в период с 2016 года по апрель 2018 года.

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