Дамаск, , 10:53 — REGNUM Первая группа российских вертолетов новой авиационной группировки прибыла в гражданский аэропорт сирийского города Эль-Камышли. Об этом 14 ноября сообщил корреспондент телеканала «Звезда».

Как передает журналист канала, прилетели три вертолета: транспортный Ми-8 и транспортно-боевые Ми-35. Они будут прикрывать российско-турецкие патрули.

«Момент исторический — с этого дня в аэропорту города Камышли будет постоянно действовать наша авиационная группировка», — сообщил журналист с места событий.

Сообщается, что прибывшие воздушные машины сразу заправили, чтобы они были готовы к вылету в любой момент.

Как передавало ИА REGNUM, пятый совместный российско-турецкий патруль 13 ноября был подвергнут нападению провокаторов, которые бросали в технику камни. Сообщалось о пострадавших в числе тех, кто совершил нападение. Патруль, несмотря на провокацию продолжил движение по маршруту.