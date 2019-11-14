Мэдисон, США, , 13:00 — REGNUM Издатели игры Rune 2 не знали о том, что разработчики проекта закрывают свою студию Human Head. Об этом 13 ноября сообщил портал VentureBeat.

Представители издательства Ragnarok Game заявили, что они узнали о закрытии Human Head в день, когда это произошло. Тем не менее, руководство компании планирует и дальше продолжать поддержку игры, релиз которой состоялся 12 ноября 2019 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, создатели Rune 2 закрыли свою студию Human Head и присоединились к компании Bethesda. Обновлённый коллектив разработчиков будет называться Roundhouse Studios.

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