Токио, , 12:56 — REGNUM В сети появился релизный трейлер игры Shenmue 3. Ролик опубликовали 13 ноября на официальном YouTube-канале проекта.

В трейлере разработчики игры вспомнили о событиях прошлых частей и познакомили зрителей с Рё Хадзуки, главным героем Shenmue 3. Проект выйдет 19 ноября 2019 года на PC и PS4.

Напомним, Shenmue — это приключенческий экшен, выпущенный компанией Sega в 1999 году. Средства на создание триквела разработчикам удалось собрать при помощи кампании на краудфандинговой платформе Kickstarter.

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