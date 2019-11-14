Париж, , 10:17 — REGNUM На юго-востоке Франции объявлен «оранжевый» (предпоследний) уровень метеорологической тревоги из-за плохой погоды. Об этом 14 ноября сообщается в опубликованной сводке французской службы метеорологии Meteo-France.

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По данным представителей службы метеорологии, ожидаются обильные выпадения снега (в отдельных местах до 20−30 см), а вслед за ними ледяной дождь в департаментах Ардеш, Дром, Изер, Луара, Рона, Саона и Луара и Эн.

Кроме этого, в южных французских департаментах Буш-дю-Рон, Вар и Воклюз ожидаются сильные ливни с угрозой наводнения, так как местами выпадет до 60 до 100 мм атмосферных осадков.

Также из-за сильного ветра и волн ожидается повышение уровня моря на южном французском побережье, которое может привести к подтоплению расположенных рядом территорий.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 октября из-за ливней и риска шторма в департаментах на юго-западе Франции был также объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.