Новосибирск, , 10:07 — REGNUM В Новосибирской области растёт количество зарегистрированных преступлений. По данным региональной прокуратуры, рост за 10 месяцев 2019 года (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) составил 5,8%, количество зарегистрированных преступлений — 43 210.

«На протяжении всего года такая динамика преступности связана с увеличением количества краж (на 11,4%), выявленных фактов изготовления и сбыта поддельных денег (на 43,3%) и фиктивной постановки на учёт иностранных граждан по месту пребывания (на 31,3%)», — пояснили в ведомстве. В то же время сократилось количество убийств (на 21,2%), случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на 16,7%), грабежей (на 6,2%) и мошеннических действий (на 14%). Количество преступлений, совершённых подростками, уменьшилось на 11,1%.