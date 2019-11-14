Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM В столице Среднего Урала предстоит решить проблемы с выбросами частного автотранспорта. Об этом заявил свердловский министр природы Алексей Кузнецов на форуме «Города России: 2030», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

Дым из выхлопной трубы

По словам чиновника, автомобильные выбросы составляют 80% от всех выбросов в Екатеринбурге.

«Эту проблему еще предстоит решить», — сказал министр.

В частности, власти закупят газоанализаторы для контроля за выбросами автотранспорта, уточнил Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр заявлял, что его впечатлила работа челябинских властей, которые начали устраивать замеры выхлопных газов у автомобилей. Свердловская область может перенять опыт соседей, говорил Кузнецов.

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