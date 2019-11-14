Ашхабад, , 10:01 — REGNUM Международная выставка и конференция, посвященные развитию образования и спорта, открылись в Туркмении, сообщает 14 ноября в агентство «Туркмения сегодня».

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов направил участникам форума обращение. Глава государства рассказал про развитие массового спорта в республике, а также про цифровизацию в сфере образования.

Напомним, 13−14 ноября в Ашхабаде проходит международная выставка и конференция, посвященная развитию образования и спорта. В мероприятиях принимаю участие 30 международных организаций.

На выставке представлены достижения Туркмении в сфере образования и спорта, а также международный опыт в этой сфере.

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