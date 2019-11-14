Вихоревка, Иркутская область, , 09:53 — REGNUM В системе водоснабжения города Вихоревка в Иркутской области вода не соответствует требованиям СанПин. Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, это произошло из-за обильных осадков и поднятия уровня воды в реке.

«В связи с этим просим потребителей использовать холодную воду для питьевых нужд только после кипячения, с целью предупреждения возникновения инфекционных заболеваний», — отметили городские власти.

Отмечается, что работники управляющей компании принимают все возможные меры для решения проблемы.

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