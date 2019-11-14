Воронеж, , 09:52 — REGNUM Решение по иску бывшего заместителя руководителя департамента труда и занятости Воронежской области Елены Масловой к правительству региона о восстановлении в должности и выплате морального вреда вынес 13 ноября Ленинский районный суд Воронежа. Согласно материалам суда, сообщает ИА REGNUM, иск был удовлетворён частично.

Как сообщили «Вести-Воронеж», Елена Маслова смогла доказать в суде, что сведения, которые стали поводом к её увольнению, являются недостоверными. В частности, она разъяснила свои отношения с человеком, который попал под уголовное дело за подделку документов, связанную с организацией незаконной миграции: по словам Масловой, она не знала о действиях своего знакомого, считала его порядочным человеком, консультации давала бесплатно. Также Маслова сумела доказать в суде, что не скрывала доходы — именно этот пункт послужил поводом для ее увольнения с должности. Выяснилось, деньги, которые помимо зарплаты поступали на карту, — возвращённый родственником долг. Однако в соответствии с законодательством чиновница должна была оформить долговые обязательства по отношение к ней и уведомить о них работодателя. В то же время суд нашёл нарушения в действиях Масловой — она должна была уведомить работодателя о возможном конфликте интересов, предотвратить его. В итоге суд признал недостоверными сведения из доклада о доходах и расходах Масловой за 2016−2018 годы, но отказал в восстановлении должности и назначении компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, Елена Маслова была уволена должности заместителя руководителя департамента труда и занятости населения Воронежской области с 12 августа «в связи с утратой доверия» после комплексной проверки управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области.

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