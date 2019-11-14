Петропавловск-Камчатский, , 09:58 — REGNUM Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Тверь», базирующегося на Камчатке, отработал элементы аварийного покидания терпящего бедствие корабля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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На АПРК «Тверь» Тихоокеанского флота проведено учение по борьбе за живучесть корабля при возникновении в одном из отсеков субмарины пожара, а также организации спасения экипажа из аварийной подводной лодки, лежащей на грунте.

В ходе учения личный состав подводного крейсера в условиях, приближенных к реальным, выполнял нормативы герметизации отсека, одевания индивидуальных средств защиты, создания рубежей обороны. Аварийные партии совершенствовали порядок действий при тушении пожара, а также при поступлении воды в отсек.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», который проходит испытания в Белом море, провёл успешные торпедные стрельбы по подводной цели.