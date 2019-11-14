Ростов-на-Дону, , 09:46 — REGNUM Заседание Южного окружного военного суда по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года назначено на 25 ноября. При этом суд отказался привлекать в качестве свидетелей самого певца, а также Максима Галкина и Аллу Пугачеву, пишет ТАСС.

Напомним, в качестве обвиняемых по делу проходят Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов, Шамиль Магомедов и Хидирнеби Казуев. Они были задержаны в октябре 2017 года после обнаружения взрывного устройства.

По данным следствия, фигуранты планировали совершить теракт на концерте Киркорова в столице Дагестана, но не смогли осуществить свои планы из-за усиленных мер безопасности. Однако Казуев заявил, что планировался не теракт, а убийство Киркорова, которое якобы заказал артист и телеведущий Максим Галкин.

В начале ноября уголовное дело повторно поступило в Южный окружной военный суд, 13 ноября прошло предварительное слушание.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокат Казуева Исрафил Гададов настаивает на допросе в качестве свидетелей Киркорова, Галкина и Пугачевой, однако следствие отказалось внести знаменитостей в списки свидетелей. Также известно, что Киркоров не признан потерпевшим по делу.

Читайте ранее в этом сюжете: Слушание по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова будет закрытым