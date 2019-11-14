Париж, , 09:40 — REGNUM В 2018 году 147 женщин, ставших жертвами насилия во Франции, были «спрятаны» специализирующейся ассоциацией, потому что им угрожала опасность со стороны их супругов, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что эти женщины были «географически разделены» и переведены в другие департаменты вместе с 236 детьми.

Речь идет о наиболее серьезных случаях, рассматриваемых ассоциацией, когда существовал высокий уровень опасности для жизни. Из 147 женщин, почти 80% находились под угрозой смерти, а 94% сообщили о «серьезном физическом насилии», в том числе 22% заявили о покушении на убийство.

Власти Франции должны представить 25 ноября итоги консультации, которая была начата в сентябре, для борьбы с бытовым насилием в стране.

Напомним, согласно данным министерства внутренних дел Франции, в 2018 году 121 женщина была убита в результате домашнего насилия.