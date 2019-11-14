Брюссель, , 09:43 — REGNUM По итогам краш-тестов самым безопасным автомобилем 2018−2019 гг. в части защиты взрослого пассажира стала японская Mazda CX-30. Об этом сообщается на сайте Euro NCAP.

В результате испытаний Европейской независимой организацией Euro NCAP наиболее безопасным автомобилем стала модель Mazda CX-30. Эта машина по итогам краш-тестов с лобовыми столкновениями получила 37,6 баллов или 99% от максимальной оценки.

По этим результатам «японец» обогнал бывших лидеров рейтинга XC90 и XC60, заработавшие 37 (97 процентов) и 37,2 балла (98 процентов) соответственно.

Также японское авто получило отличную оценку за безопасность детей (42,2 балла; 86%) и за безопасность пешеходов (37,7 баллов; 80%). Кроме того, специалисты высоко оценили работу помощников и активных систем безопасности модели (10 баллов; 77%).

Напомним, премьера кроссовера прошла весной 2019 года. В модельном ряду Mazda CX-30 находится между автомобилями CX-3 и CX-5. В моторной гамме CX-30 имеются бензиновые движки рабочим объёмом 1,5 л, 2.0 л, 2.5 л. и турбированный дизельный мотор объёмом 1,8 л.

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