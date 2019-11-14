Черкесск, , 09:39 — REGNUM У 34 обманутых дольщиков в Карачаево-Черкесии появилась надежда на возвращение своих денег. В суд направлено уголовное дело, фигурантом которого является руководитель строительной компании, который, по версии следствия, похитил у граждан 58 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что 65-летний подозреваемый в период с 2008 по 2014 год заключил договоры долевого участия с гражданами на строительство квартир в многоквартирном жилом доме в городе Черкесске.

Однако дом не построен, а деньги оказались похищенными. По данному факту в отношении главы стройфирмы было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

В 2017 году компания подозреваемого была признана банкротом. Денежные средства должны быть возвращены потерпевшим в рамках открытого конкурсного производства. А главе компании придется ответить в суде за хищение.

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