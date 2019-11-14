Москва, , 09:42 — REGNUM В России проходит ежегодная акция «День пенсионной грамотности», которая предназначена для повышения пенсионной и социальной грамотности учащихся старших классов школу и студентов. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР), являющегося организатором данного мероприятия.

«Девятый год подряд сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации проводят тематические факультативные уроки для учащихся старших классов и средних специальных учебных заведений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в ходе данного мероприятия молодые граждане России узнают о своих правах в пенсионной сфере, о том, как правильно создать трудовую биографию, который позволит получить право на пенсионное обеспечение государством с первого рабочего дня и о факторах, которые будут влиять на его размер, о том какую роль играет трудовой стаж и «белая» зарплата.

Кроме этого, уточняется, что данные мероприятия проводятся для повышения ответственного отношения у молодёжи к будущей пенсии и для её информированности в данном вопросе.