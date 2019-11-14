Лилонгве, , 09:33 — REGNUM Семнадцать находящихся под угрозой исчезновения черных носорогов успешно совершили путешествие из ЮАР в Малави. Об этом передает BBC Africa со ссылкой на заявление представителей африканских национальных парков, расположенных в Малави.

Целью переселения является увеличение популяции черного носорога в Малави и содействие региональным усилиям по сохранению видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Активисты по защите природы надеются, что этот шаг позволит черным носорогам сохранить генетическое разнообразие, чтобы выработать лучший иммунитет к заболеваниям.

По информации телерадиокомпании, после того, как носороги были отловлены в провинции Квазулу-Натал в ЮАР, носороги были помещены на карантин сроком на шесть недель, а затем отправлены в Малави.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), в мире осталось около 5500 черных носорогов. Усилия по сохранению вида помогли удвоить число черных носорогов с исторического минимума в 2500 особей в 1995 году, отмечают журналисты.