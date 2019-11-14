Владивосток, , 09:32 — REGNUM Адвокаты бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца, приговоренного к семи годам заключения, оспорили решение суда о помещении его под арест. Об этом сообщил 14 ноября представитель Тихоокеанского флотского военного суда.

Апелляционная жалоба подана на решение суда в части изменения меры пресечения и взятия Иванца под стражу, пояснил представитель суда ТАСС.

11 ноября Иванец был признан виновным в растрате почти 20 млн рублей. Тихоокеанский флотский военный суд приговорил его к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей. До вступления в силу приговора суда он будет находиться под стражей. Ранее экс-ректор был под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, Иванец обвинялся по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата», но своей вины не признал. Фигурантами дела были ещё пять человек, двое из которых полностью признали свою вину.

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