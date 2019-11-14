Челябинск, , 21:26 — REGNUM В Челябинске семейная пара осуждена за незаконную продажу алкоголя. Приговор вынес Металлургический райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Нелегальная деятельность велась в 2017—2018 годах. Супруги покупали немаркированный алкоголь и затем продавали. Всего они наторговали на 180 тыс. рублей. При этом продукция была немаркированной. Граждане использовали чужие товарные знаки.

Каждому из подсудимых суд назначил по 2 года и 6 месяцев условно с таким же испытательным сроком. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.