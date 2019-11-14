Новосибирск, , 09:25 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 14 ноября, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, во второй половине дня ожидается преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 4−9 м/с, температура воздуха до — 15 °C с понижением к концу дня, на дорогах местами гололедица.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на 9:00 (время местное) температура воздуха в Новосибирске составляла — 11 °C.

В районах Новосибирской области будет холоднее, чем в региональной столице. Сегодня, 14 ноября, по области ожидается похолодание до — 21 °C, при облачности до — 10 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков, по югу местами небольшой снег, при прояснениях изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске в ближайшие дни ожидается усиление морозов — до — 24 °C, в пригороде до — 28 °C.

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