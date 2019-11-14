Горно-Алтайск, , 09:25 — REGNUM Жительница Алтая через суд добилась компенсации за неисправный смартфон. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора, купленный в кредит за 21 тыс. рублей гаджет не заряжался и работал с перебоями.

Продавец заявил, что причина неисправности в механическом повреждении смартфона. Не согласившись с этим покупательница обратилась к экспертам, которые выяснили, что устройство не работает из-за производственного брака — неисправности материнской платы.

Тем не менее продавец снова отказался вернуть деньги за телефон. После чего женщина при помощи специалистов Роспотребнадзора обратилась в суд и выиграла процесс.

«Рассмотрев материалы дела, суд принял решение в пользу потребителя на общую сумму 109 107,00 рублей, в том числе стоимость смартфона, пеня за просрочку исполнение требований о возврате денежных средств за товар, компенсация морального вреда, понесенные расходы на экспертизу, штраф в пользу потребителя», — отметили в управлении.

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