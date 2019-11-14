Бишкек, , 09:24 — REGNUM Информационный стенд с героями СССР, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, разбили неизвестные вандалы в Бишкеке. Об этом на своей странице в Facebook написал активист поискового движения «Наша Победа — Биздин Жениш» Виктор Негода.

Стенд установлен на окраине города — на бульваре Молодой Гвардии. Негода предположил, что злоумышленники разбили стекла на стенде и пытались повредить информацию с фотографиями. В муниципалитете пока не прокомментировали происшествие.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 ноября неизвестные вандалы облили красной краской памятную доску маршалу Жукову на одном из зданий в Одессе.

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