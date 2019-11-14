Омск, , 09:20 — REGNUM В границах Омска на одном из участков открытой воды на реке Иртыш заметили лебедя. Выехавшие на место специалисты определили, что это лебедь-кликун — птица, которая внесена в Красную книгу во всех регионах России.

Как сообщили ИА REGNUM 14 ноября в администрации Омска, лебедя на Иртыше ранее заметил один из горожан. Об этом он проинформировал сотрудников департамента общественной безопасности мэрии.

Сотрудники вместе с заведующим лабораторией мониторинга биологического разнообразия Омского научного центра СО РАН Сергеем Соловьевым выехали на указанное место.

По словам учёного, в Омске появляются всё больше лебедей, так как здесь есть природный парк «Птичья гавань». Некоторые птицы остаются на зимовку в городах, где имеются участки открытой воды.

«Омичам не следует беспокоиться о появлении лебедей в городе и не нужно их подкармливать хлебобулочными изделиями и крупами», — предупредил Сергей Соловьев.

Он подчеркнул, что лебедь-кликун питается растительной и животной пищей (корневищами, листьями, различными мелкими водными беспозвоночными) и в подкормке людьми не нуждается.

«У птиц работает свой внутренний погодный «барометр» и древний «навигатор», который и определяет сформированный тысячелетиями временной маршрут миграции», — сказал учёный, призвав не вмешиваться в судьбу птиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре возле восточной объездной автомобильной дороги Ханты-Мансийска обнаружилась пара лебедей-шипунов, обитающих в пойменной части реки Иртыш. Птицы должны были улететь на зимовку в тёплые края. Природнадзор ХМАО организовал мероприятие по их спасению.

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