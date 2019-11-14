Москва, 14 ноября 2019, 09:20 — REGNUM В Москве 14 ноября ожидается комфортная солнечная осенняя погода, сообщает центр «Фобос».
"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится западной периферией антициклона по имени «Палома» (с испанского — голубка)», — рассказали в центре.
Синоптики пояснили, что жителей столицы ждёт «по-осеннему комфортная солнечная и сухая погода с температурным фоном на 3−5 градусов выше климатической нормы».
Днём будет без осадков, переменная облачность. Максимальная температура в Москве до 7 градусов, в Подмосковье — до 8 градусов. Скорость южного ветра не превысит 7 м/с.