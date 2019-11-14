Бишкек, , 09:08 — REGNUM Сеидбек Атамбаев, сын бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаев, подал в суд на Генеральную прокуратуру республики, сообщает 14 ноября издание 24.kg.

Содержание иска директора «Автомаш-Энерго» пока не известно. Член Социал-демократической партии Киргизии Темирлан Султанбеков отметил, что Сеидбек Атамбаев обратился в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации компании.

Депутат считает, что пресс-релиз Генпрокуратуры республики, в котором упоминается компания «Автомаш-Энерго», напоминает «клеветническое сочинение».

Напомним, 31 октября в головном офисе «Автомаш-Энерго» прошли обыски. В Генеральной прокуратуре Киргизии заявили ранее, что компания ни разу не проходила налоговую проверку с 2015 года.

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