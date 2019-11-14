Париж, , 09:02 — REGNUM Представитель президента Франции Эммануэля Макрона, управляющий восстановлением собора Нотр-Дам, пострадавшего в результате пожара в апреле, выступил против главного архитектора собора, умоляя его «заткнуться», сообщает Agence France-Presse.

Главный архитектор Нотр-Дама Филипп Вильнёв объявил о восстановлении идентичного шпиля собора, отреставрированного Эженом Виолле-ле-Дюком в 1859 году. Тогда как Эммануэль Макрон, напротив, хочет увидеть на здании современную конструкцию.

«Я восстанавливаю то, что существовало. Я восстановлю тоже самое, и это буду я. Современный шпиль будет чем-то другим», — объяснил в середине октября архитектор Филипп Вильнёв.

Генерал Жан-Луи Жоржлин, бывший начальник штаба французской армии и представитель президента, управляющий восстановлением собора, не скрывал своего раздражения в отношении главного архитектора.

«Что касается главного архитектора, я уже объяснил ему, что следует заткнуться. Мы продвигаемся с мудростью, чтобы спокойно сделать лучший выбор для Нотр-Дама, для Парижа, для всего мира», — заявил Жан-Луи Жоржлин, подчеркивая, что вопрос о шпиле будет обсуждаться в начале 2021 года.

Он также подтвердил поставленную главой государства цель восстановить знаменитый готический собор за пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, собор Нотр-Дама в Париже серьезно пострадал в результате пожара 15 апреля 2019 года.

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