Куньмин, Китай, , 08:56 — REGNUM Пятеро подозреваемых в контрабанде наркотиков были схвачены на юго-западе Китая с суммарным объемом 24,94 кг наркотиков по четырем отдельным случаям, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Полиция городка Чжэнькан изъяла 20,15 кг наркотиков в рамках спецоперации после получения наводки 2 ноября. Примерно в 1:00 того же дня было изъято еще 0,45 кг героина у двоих арестованных подозреваемых. На следующей день, 3 ноября, было раскрыто еще два случая контрабанды и задержаны трое подозреваемых с более чем 4 кг героина. Расследование продолжается.

Как стало известно, всего 108 подозреваемых было арестовано по 123 делам, связанным с контрабандой наркотиков, в провинции Юньнань с начала года. Всего было изъято 729 кг запрещенных веществ.

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