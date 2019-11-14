Оренбург, , 08:55 — REGNUM В Оренбургской области на международном автомобильном пункте пропуска возле Орска задержан грузовик с крупной партией контрабандного бензина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

По данным ведомства, согласно документам, предъявленным водителем, в цистерне перемещался бензин АИ-92 К5. Однако проверка показала иное содержимое. По физико-химическим параметрам нефтепродукт соответствовал нормам автомобильного бензина экологического класса К2, который запрещен к обороту на территории России.

Объем контрабандной партии составил 57 тыс. литров. Стоимость товара превысила 1,4 млн рублей.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.