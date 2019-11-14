Москва, , 08:43 — REGNUM Апокалиптические завывания СМИ о том, что в конце ноября на Урале и особенно в Сибири будет холодно, на самом деле могут испугать разве что теплолюбивого иностранца из развитых стран Запада, приехавшего в Россию, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Простым гражданам в свою очередь известно, что у России, кроме дорог и дураков, есть ещё четыре неустранимые проблемы — весна, лето, осень и особенно зима, которая чаще всего наступает неожиданно, и особенно в Москве.

Климат к западу от Урала вряд ли сильно теплеет, если речь идёт о европейской части России (вспомним аномально холодное лето 2019 и 2015 годов и особенно — морозный июнь 2016 года, способствовавший распространению в социальных сетях мема «июбрь»). Зато на Урале и Сибири климат по-прежнему остаётся резко континентальным, с холодной зимой и жарким летом, что вполне типично для России.

Холода в Сибири и на Урале именно в конце осени не являются чем-то необычным, поэтому среднестатистического гражданина трудно запугать леденящими душу западного обывателя «ужасающими» последствиями глобального потепления.

В России подход к холодам более прагматичен, хотя бы потому, что у нашей энергетической отрасли есть возможность хорошо зарабатывать благодаря холодной погоде.

Выработка электроэнергии в России в 2019 году, по прогнозам Минэнерго РФ, ожидается на уровне 1,1 трлн кВт/ч, то есть на уровне 2018 года. Но не исключено, что благодаря аномальным холодам, выработка электричества может немного превысить прогноз», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики ожидают в России аномальные холода. Уральские и сибирские регионы ощутят арктический холод.

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