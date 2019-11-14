Бугуруслан, Оренбургская область, , 08:42 — REGNUM В Бугуруслане Оренбургской области суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в покушении на убийство врача, когда тот исполнял профдеятельность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК по региону.

По данным следствия, инцидент произошел в 2018 году. Мужчина решил отомстить психиатру, который направил его на стационарное лечение. В кабинете медика пациент достал молоток и нанес несколько ударов по голове врача.

В рамках уголовного дела проведена экспертиза. По ее результатам мужчина признан вменяемым. Оренбуржцу назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.