Абакан, , 08:41 — REGNUM Из-за снегопада во всех районах Хакасии в усиленном режиме работает дорожная техника. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 ноября в республиканском министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

При этом межмуниципальные и республиканские дороги остаются открытыми. Не отменён ни один автобусный маршрут. Также работает в штатном режиме аэропорт «Абакан».

Самая напряжённая обстановка сложилась на автодороге Аскиз — Бирикчуль — Вершина Теи. Из-за большого количества осадков многие автомобили не могут проехать перевал. Специальная техника работает без остановки.

Также снег осложнил проезд на ряде других автодорог.

В районе деревни Лукьяновка сохраняется гололёд. Производится подсыпка, работает грейдер.

Всего по состоянию на утро 14 ноября на дорогах Хакасии работают 23 единицы дорожной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам синоптиков, в Хакасии 14 ноября ожидается непогода: ветер, снег, гололёд.

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