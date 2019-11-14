Кемерово, , 08:37 — REGNUM В Кузбассе суд приговорил 39-летнюю жительницу Тяжинского района к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за незаконное снятие денег с нескольких банковских счетов опекаемого ребёнка-сироты, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Установлено, что с августа по ноябрь 2015 года женщина, введя в заблуждение сотрудников органа опеки и попечительства, получила разрешение на снятие денег с банковских счетов опекаемого ребёнка. Сняв более 500 тысяч рублей, она потратила их на ремонт своего дома.

В отношении женщины было возбуждено дело по ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину)» и ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в крупном размере»).

Вину женщина признала. В счёт возмещения ущерба на её автомобиль был наложен арест.