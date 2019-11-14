Москва, , 08:36 — REGNUM Чаще всего невиновными в дорожно-транспортных происшествиях оказываются владельцы Land Rover по сравнению с другими собственниками автомобилей премиум-класса. Об этом со ссылкой на страховую статистику сообщают «Известия».

По информации страховой компании «Ренессанс Страхование», владельцы новых Land Rover оказывались невиновными в авариях в 45,9% случаев за последние три года. На втором месте в этом рейтинге оказались обладатели Mercedes-Benz (45,7%).

На третьем и четвертом местах идут также собственники немецких брендов BMW (44,9%) и Audi (44,9%). Кроме того, в этот список также вошли те, кто приобрели Lexus (41,7%) и Infiniti (41,3%).

При этом отмечается, что владельцы Land Rover чаще попадают в ДТП — 55,3% от всех ДТП с участием премиальных моделей авто. На второй строчке — BMW (55,2%). Затем идут: Mercedes-Benz (52%), Audi (51%) и Volvo (40,9%).

Напомним, по данным московского управления ГИБДД, чаще всего ДТП в российской столице происходят в районе Выхино-Жулебино.

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