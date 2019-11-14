Москва, , 08:32 — REGNUM На портале правительства и мэра Москвы (mos.ru) появилась новая госуслуга. В личном кабинете можно посмотреть историю показаний счётчиков, сообщается на сайте градоначальника.

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После обновления виджета «Коммунальные услуги» на портале mos.ru отслеживать историю потребление воды и электричества в квартире.

Также через виджет граждане могут вносить данные по счетчикам воды на два месяца вперед. Завести личный кабинет на mos.ru может любой житель Москвы, имеющий электронную почту и мобильный телефон.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале мэра и правительства Москвы (mos.ru) станет удобнее оплачивать различные городские услуги — появился единый сервис «Мои платежи».

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