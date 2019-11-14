Цумадинский район, Дагестан, , 08:34 — REGNUM Погорельцы высокогорного дагестанского села Тисси-Ахитли Цумадинского района, пострадавшие от крупного пожара в марте 2019 года, получили компенсации в полном объеме. В общей сложности на восстановление имущества им было выделено более 14 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Напомним, вечером 1 марта в селе Тисси-Ахитли начался пожар, который охватил 17 хозяйств. Стихия полностью уничтожила 11 жилых домов, еще шесть оказались повреждены частично. Общая площадь возгорания составила порядка 2,5 тыс. кв. м. Без жилья остались более 50 человек.

По данным пресс-службы, пострадавшие получили как единовременную материальную помощь, так и деньги за частичную и полную утерю имущества. Из республиканского бюджета на эти цели было выделено 1,6 млн рублей, из районной казны еще 408 тыс. рублей. Кроме того, 12 млн рублей пожертвовали меценаты.

«Когда президент России Владимир Путин недавно приезжал в Дагестан, то спрашивал и про вас, отметив, что всё, что делается для вас, делается медленно. И это было заслуженное замечание», — сказал глава Дагестана Владимир Васильев во время состоявшейся 13 ноября встречи с погорельцами.

Кроме того, руководитель региона рассказал о дополнительных средствах, выделенных пострадавшим от ЧС благодаря президенту РФ. Он пообещал, что эти деньги будут выплачены уже в 2019 году, не уточнив при этом их размер.

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