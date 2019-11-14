Москва, , 08:35 — REGNUM В России могут ужесточить наказание за продажу фальшивых билетов на спортивные мероприятия, сообщают 14 ноября «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы, зампреда комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Игоря Лебедева (ЛДПР).

«Безусловно, будем с этим бороться. Будем законодательно ужесточать меры против нелегальной продажи», — сказал Лебедев.

В настоящее время максимальный штраф для юрлиц за продажу фальшивых билетов составляет 100 тыс. рублей.

В свою очередь председатель Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР) отметил, что действующие штрафы для спекулянтов не сопоставимы с их незаконной прибыли, а размер денежного наказания будет обсуждаться в нижней палате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Согласно нему для физлиц предусматривался штраф в размере от 25 до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

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