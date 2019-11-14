Екатеринбург, , 08:28 — REGNUM В Екатеринбурге житель Краснодарского края признан виновным в особо крупном мошенничестве. От его действий пострадали 222 человека, а общий ущерб достиг 27,3 млн 27 млн рублей, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Приговор вынес Ленинский райсуд. Следствие смогло доказать, что Борис И. 1965 года рождения обманывал людей под видом оказания им юридических услуг и при покупке золота. В 2014 году он создал оформленные на других лиц два ООО, арендовал офис и набрал сотрудников. А затем разрекламировал эти фирмы как оказывающие юридические услуги и заключающие договоры на доверительное управление ценными бумагами.

В июне-ноябре 2014 года гражданин И. заключил договоры с 222 людьми. А затем он обратился в одну из фирм, которая занимается аффинажем золота. Ранее покупал у неё золото на 70 тыс. и 30 тыс. рублей, а теперь якобы собирался приобрести крупную партию и пригласил представителя фирмы в офис. Этот представитель доставил в офис более 4 кг. золота на более 7,5 млн рублей. И затем И. под надуманным предлогом ушёл из офиса вместе с ценным товаром и покинул Екатеринбург.

По части 4 статьи 159 УК России Борису И. грозило до десяти лет колонии. Суд назначил ему 16 лет. Это было сделано по совокупности приговоров. Каких именно, не уточняется. Также гражданин заплатит штраф в 600 тыс. рублей.