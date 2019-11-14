Благовещенск, , 08:27 — REGNUM В Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, где студент четвёртого курса устроил стрельбу и ранил трёх человек, были приняты все необходимые меры безопасности. Об этом заявили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

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«Колледж был подключен к системе охраны. К началу учебного года она находилась в исправном состоянии и была принята приемной комиссией. Жалоб от студентов и преподавателей колледжа в минобр области не поступало», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства студент четвёртого курса открыл стрельбу из ружья по сокурсникам, в результате чего один человек погиб, трое получили ранения. Сотрудники полиции в перестрелке не пострадали. Сам нападавший покончил с собой.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных и следственных органов. Пострадавшие находятся в медучреждениях. 17-летний пациент в тяжелом состоянии находится в реанимации в АОДКБ, ему уже проведена операция. Второй студент 17 лет — в состоянии средней тяжести после хирургического вмешательства переведён в отделение политравмы. 20-летнего пострадавшего также в данный момент оперируют в Благовещенской городской клинической больнице.

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