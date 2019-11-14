Варшава, , 08:30 — REGNUM В Тернопольскую область Украины доставят тела двух мужчин, найденных в Польше в холодильнике, заявила руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, сообщило 13 ноября «Радио Свобода».

«Полиция сообщила об их смерти в посольство. Расследованием причин смерти занимаются непосредственно правоохранительные органы, и результаты передадут семье. С семьями мы контактируем», — рассказала она.

Чиновник отметила, что результаты всех необходимых экспертиз будут готовы через три месяца.

Напомним, погибшие мужчины 46 и 28 лет оказались родственниками — дядей и племянником. Они законно работали в Польше. 12 ноября их тела были обнаружены в холодильной камере на территории яблочной плантации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в польской прессе появилась информация, что благодаря украинским гастарбайтерам, экономика Польши с 2014 года выросла на 22%.

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