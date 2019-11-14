Улан-Удэ, 14 ноября 2019, 08:23 — REGNUM Кадровый дефицит в образовательной системе Бурятии после достройки всех школ и детсадов составит 1,6 тыс. специалистов-педагогов. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899
Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

По его словам, власти сейчас пытаются решить эту проблему посредством запуска дополнительного образования, переквалификации учителей.

«Все вакансии, какие были в фонде занятости, выбраны, всех, кто заявлялся ранее, собрали. Сейчас ходим, «в ручном режиме» уговариваем людей переучиться, поднимаем списки всех выпускников, которые когда-то выпускались, но не работали. Ищем кадры», — передаёт слова главы сайт Infpol.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Бурятии также намерены увеличить контрольные цифры приёма в вузы по педагогическим направлениям. Цыденов ранее обратился с этой идеей к президенту России Владимиру Путину. По его словам, глава государства уже подписал распоряжение и сейчас вопрос прорабатывается с Минобрнауки.

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