Улан-Удэ, , 08:23 — REGNUM Кадровый дефицит в образовательной системе Бурятии после достройки всех школ и детсадов составит 1,6 тыс. специалистов-педагогов. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

По его словам, власти сейчас пытаются решить эту проблему посредством запуска дополнительного образования, переквалификации учителей.

«Все вакансии, какие были в фонде занятости, выбраны, всех, кто заявлялся ранее, собрали. Сейчас ходим, «в ручном режиме» уговариваем людей переучиться, поднимаем списки всех выпускников, которые когда-то выпускались, но не работали. Ищем кадры», — передаёт слова главы сайт Infpol.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Бурятии также намерены увеличить контрольные цифры приёма в вузы по педагогическим направлениям. Цыденов ранее обратился с этой идеей к президенту России Владимиру Путину. По его словам, глава государства уже подписал распоряжение и сейчас вопрос прорабатывается с Минобрнауки.

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