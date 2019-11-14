Санкт-Петербург, , 08:21 — REGNUM Самым теплым за всю историю наблюдений за погодой в Петербурге может стать 14 ноября 2019 года. Сегодняшний день, по прогнозу, будет на 0,4 градуса теплее рекорда 14-летней давности. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на данный момент рекордно теплым 14 ноября в Санкт-Петербурге было в 2005 году. В тот день столбик термометра показывал +9,6 градусов. Сегодня же петербуржцы и гости города могут стать свидетелями обновления этого рекордного достижения.

Как отмечает специалист, в четверг Северная столица останется в теплом секторе циклона, наполненного хорошо прогретым и умеренно влажным атлантическим воздухом.

«Это станет причиной преимущественно облачной погоды, местами вызовет небольшие дожди и продолжит постепенное повышение температуры», — отметил Михаил Леус.

Воздух сегодня прогреется до +8−10 градусов тепла, в Ленинградской области до +6−11 градусов. Ветер в течение дня будет порывистым и дуть с юга со скоростью 5−10 м/с.

«Атмосферное давление будет меняться мало, и барометры покажут 760 мм рт. ст., что около нормы», — отметил синоптик.