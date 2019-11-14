Кемерово, , 08:14 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области проверило качество и безопасность питания в образовательных учреждениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С начала 2019/2020 учебного года проверки прошли в отношении 112 образовательных учреждений, осуществляющих питание самостоятельно, десяти организаторов питания и 23 поставщика.

«По результатам проверок за нарушения в организации питания составлено 246 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов составила 840 тыс. рублей», — уточнили в управлении.

В ведомстве отметили, что горячее питание организовано во всех дошкольных образовательных организациях и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей региона. Охват школьников 1 — 11 классов горячим питанием составляет 9%, студентов профессиональных образовательных организаций — 60,8%.

На контроле управления в 2019/2020 учебном году более 2 тыс. детских и подростковых образовательных организаций, в ом числе 1 059 дошкольных учреждений и 753 школы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала сентября было проверено 16 дошкольных организаций и двух поставщиков продуктов питания. За нарушения в организации питания было составлено семь протоколов об административном правонарушении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кузбассе проверили столовые 16 детсадов: семь протоколов и штрафы