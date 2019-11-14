Анадырь, , 08:14 — REGNUM В порт Эгвекинота Чукотского автономного округа доставили трактор от Всемирного фонда дикой природы (WWF России), с помощью которого будут чистить побережье Чукотского моря у села Ванкарем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Технику — трактор «Беларус-422» ждали, она необходима общественной организации «Умкы-патруль» («Медвежий патруль») для вывоза погибших моржей с побережья.

«Спасибо огромное WWF России, всем, кто помогал и принимал участие в покупке и доставке трактора на Чукотку! Мы его улучшим, и можно будет цеплять не одного моржа, а около десяти единовременно, чтобы максимально использовать технику», — сказал ИА «Чукотка» руководитель организации Сергей Кавры.

Общественник добавил, что в этом году на лежбище было около 500 погибших моржей и других млекопитающих.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на Ямале зафиксировано около тысячи моржей на лежбищах.