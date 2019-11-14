Барнаул, , 07:58 — REGNUM Представляет интерес, какое практическое применение получат результаты тестирования школьников на наркотики. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил детский психиатр Виктор Ведяшкин (Барнаул).

«Сложно оспаривать проект, который уже получил высокую поддержку от правительства, представителей духовенства и деятелей культуры. Очевидно, череда громких событий, происходящих с участием несовершеннолетних, которые регулярно всплывают в массмедиа, несёт обоснование подобным исследованиям. Тем более, что уровень наркотизации в современном обществе не теряет своей остроты и актуальности. Но любопытно было бы узнать, в каком направлении будут обрабатываться результаты анализов, и какое практическое применение они получат», — подчеркнул Виктор Ведяшкин.

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«На мой взгляд, огромный интерес представляет вопрос целеполагания свободного времяпрепровождения молодого поколения при использовании интернет-ресурсов. Так сказать, куда движется наше общество, и к чему стремится молодёжь в своей продуктивной деятельности», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года стало известно, что в Рязани начали тестировать школьников на наркотики. До начала тестирования родители учеников дали письменное согласие на проведение анализа. Перед процедурой с детьми беседует врач.

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