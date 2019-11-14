Певек, Чукотский АО, , 07:56 — REGNUM Ученики школ Певека на Чукотке получили путёвки на Кремлёвскую ёлку. Отбирали кандидатов по оценкам в учёбе, победам в различных конкурсах и олимпиадах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новогодний праздник в Кремле для 16 чукотских ребят с 8 до 12 лет пройдёт 25 декабря.

«В первую очередь учитываются отличники учёбы, средний балл которых должен быть не ниже 4,5. Также баллы начисляются за участие в различных мероприятиях — олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях», — пояснил начальник управления социальной политики администрации городского округа Певек Максим Журбин.

Вылет в Москву — 20 декабря, вернутся дети 26 декабря. В программе поездки — различные экскурсии по столице РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Кремлёвскую ёлку посетили 5,5 тыс. детей из разных уголков страны. В этом году ель простоит до 18 января.