Чебоксары, , 07:49 — REGNUM В Чебоксарах чиновники и надзорные органы заметили неблагоустроенный микрорайон после обращений и рейдов общественников. До этого жители три года обивали пороги администрации города, сообщили ИА REGNUM в региональном штабе ОНФ.

Речь идёт о микрорайоне Байконур, где по улице Академика Королева построены семь многоквартирных домов. Жители жалуются на проблемы с организацией освещения и ливневой канализации, санитарной уборкой и вывозом строительных отходов. Кроме того, в микрорайоне нет детской площадки, газонов и мест отдыха, не обустроены асфальтированные тротуары и парковочные места, после строительства сохранились заборы, за которыми складируется строительный мусор.

«Ситуация действительно удручающая. Здесь фактически не создано необходимой инфраструктуры, хотя, как сообщили нам граждане, за благоустройство придомовой территории и установку детской площадки с них взыскивались дополнительные средства», — отмечал ранее член регионального штаба ОНФ в Чувашии Владислав Солдатов.

Общественники обращают внимание на то, что жители микрорайона три года «безрезультатно добиваются создания здесь хотя бы минимального благоустройства». По итогам обращения общественников прокуратура потребовала от главы администрации города устранить недостатки благоустройства.

После вмешательства общественников и прокуратуры чебоксарские чиновники сообщили, что в конце октября управляющая организация начала освобождать придомовую территорию от строительного мусора. В мэрии также признают, что действующая канализация непригодна для эксплуатации, поэтому нужно построить новую. Также требуется проектирование и строительство системы наружного освещения: в настоящее время в микрорайоне работают только светильники на стенах домов и прожекторы на крышах.

Отметим, что ранее после обращения представителей ОНФ к властям и в надзорные органы были установлены ограждения вокруг строительных площадок рядом с Большекатрасьской средней школой в Чебоксарском районе и стадионом «Спартак» в Чебоксарах. Из-за полного или частичного отсутствия заборов любой желающий, в том числе дети, мог проникнуть на территорию.