Новосибирск, , 07:47 — REGNUM Охват горячим питанием школьников Новосибирской области в новом учебном году остался на уровне 2018−2019 учебного года — 96,2%, в том числе учащихся начальных классов — 98,7%, учащихся средних и старших классов — 94,2%. Двухразовым горячим питанием охвачено 36,6% новосибирских учащихся. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Школьное питание

Как отмечает ведомство, проверки и исследования показывают, что по микробиологическим показателям несоответствие питания детей школах сохраняется на стабильно низком уровне и составляет не более 1%.

«По сравнению с периодом 2018 года отмечается улучшение качества готовых блюд по санитарно-химическим показателям, — уточнили в управлении. — Так, удельный вес исследованных проб готовых третьих блюд на вложение витамина «С», не отвечающих гигиеническим требованиям, снизился с 2,3% до 0,3%. Отобранные рационы питания на калорийность и полноту вложения ингредиентов соответствуют гигиеническим нормативам».

Однако нарушения всё же есть. Наиболее часто встречающие из них: несвоевременное заполнение документации на пищеблоках; нарушение требований к отбору и хранению суточных проб готовых блюд; нарушение требований к режиму мытья посуды.

За нарушения составлены протоколы, информация направлена в министерство образования Новосибирской области для принятия мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирское управление Роспотребнадзора провело 88 проверок по вопросам организации питания детей в организованных коллективах и социальных организациях. Из них 56 проверок были организованы в отношении поставщиков продуктов. У 58,9% из них выявлены нарушения.

Напомним, что по данным правительства Новосибирской области, проект системы организации питания в новосибирских школах вошёл в список лучших в стране по итогам Всероссийского конкурса.

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