Москва, , 07:42 — REGNUM Кандидатам на выборные должности, которых разыскивают судебные приставы, следует запретить участвовать в выборах, заявил 14 ноября RT президент Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Он подготовил и направил письмо в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России с предложением ввести предложенное им ограничение.

В документе, в частности, содержится просьба рассмотреть целесообразность введения запрета гражданам и региональным отделениям политических партий участвовать в выборах, если в отношении них в Федеральной службе судебных приставов открыты соответствующие производства.

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