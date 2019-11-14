Курган, , 07:38 — REGNUM В Курганской области 70% жителей отмечают изменения в лучшую сторону от реализации национальных проектов. Таковы результаты опроса общественного мнения, который был размещён на сайте правительства Зауралья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В опросе приняли участие 810 человек. Курганцы ощущают реализацию в регионе национальных проектов «Здравоохранение», «Жильё и городская среда», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография».

Большинство, в количестве 70% опрошенных, отметили преобразования в регионе по благоустройству населённых пунктов, строительству детских садов и школ, ремонту медицинских учреждений, дорог и созданию новых условий поддержки бизнеса.